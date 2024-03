Rando au fil de l’eau et de l’Histoire Notre-Dame-de-la-Pitié Putanges-le-Lac, jeudi 25 avril 2024.

Rando au fil de l’eau et de l’Histoire Une randonnée de 6 kilomètres entre nature et Histoire. Dès 8 ans Jeudi 25 avril, 14h30 Notre-Dame-de-la-Pitié 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean // Equipement: Chaussures de marche

Du Néolithique à nos jours, en passant par l’époque médiévale, le site des méandres de l’Orne montre l’ingéniosité de nos ancêtres pour utiliser la nature et les reliefs. Une randonnée de 6 kilomètres entre nature et Histoire. Dès 8 ans

Notre-Dame-de-la-Pitié Ménil-Jean Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

