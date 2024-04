Rando accompagnée à dos d’âne Étueffont, jeudi 11 juillet 2024.

Sortie en famille à ne pas rater. Armelle et ses ânes vous accompagnent pour une promenade de 2h au rythme capricieux de leur pas. Prévoir baskets et goûter.

De 5 à 12 ans, présence d’un adulte obligatoire

Si plusieurs enfants par famille, ils monteront à dos d’âne à tour de rôle. Départ de la balade à partir de 4 ânes réservés.

Non échangeable, non remboursable 25 25 EUR.

Début : 2024-07-11 14:00:00

fin : 2024-07-11

Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

