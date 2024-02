Ram’émeraude festival Impasse de Bellecin Orgelet, dimanche 16 juin 2024.

Ram’émeraude festival Impasse de Bellecin Orgelet Jura

Ram ‘émeraude le 16 juin.

Parcours de 10km et 20km, départ et arrivée au centre sportif de Bellecin. Dragon boat, canoé-kayak, stand-up paddle et aviron. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

Impasse de Bellecin Centre sportif de Bellecin

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté sagetlaurent@orange.fr

L’événement Ram’émeraude festival Orgelet a été mis à jour le 2024-02-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE