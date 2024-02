Rallye des villas sport et bains de mer à la Belle Époque Départ de l’office de tourisme Houlgate, vendredi 26 avril 2024.

Rallye des villas sport et bains de mer à la Belle Époque Départ de l’office de tourisme Houlgate Calvados

Un jeu de piste pour découvrir, en équipe, l’architecture des villas de Houlgate et la thématique du sport et des bains de mer dans les années 1900. Pour réussir les défis qui vous attendent, il faudra utiliser toutes vos capacités d’observation, d’orientation et de mise en scène !

Dès 6 ans. Matériel fourni.

Inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Départ de l’office de tourisme 10 Boulevard des Belges

Houlgate 14510 Calvados Normandie houlgate@ncpa-tourisme.fr

