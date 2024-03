« Rallye des 6 ponts » en voitures anciennes étape au Viaduc du Viaur Naucelle, jeudi 12 septembre 2024.

6000 km, 16 jours, 9 pays, 6 ponts, 1 rallye et… 1 étape au Viaduc du Viaur!

Le Viaduc du Viaur est une véritable prouesse technique. Partant de cette constatation, sa candidature a été déposée pour obtenir le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO, conjointement avec 5 autres ponts à grande arche construits fin XIXe-début XXe en Europe. L’union ne fait-elle pas la force ?

C’est pour soutenir cette action que 2 Allemands passionnés d’aventure, Timm et Marc, ont décidé d’organiser un rallye en voitures anciennes à travers l’Europe. Il s’agit de sa 2e édition qui se déroulera du 27 août au 11 septembre 2022.

L’itinéraire passera par les 6 ponts concernés Ponte San Michele (Italie), Viaduc de Garabit & Viaduc du Viaur (France, bien sûr!) ; Ponte Marie Pia & Ponte Dom Luis I (Portugal) ; Müngstener Brücke (Allemagne), point de départ et d’arrivée du rallye.

Sur le trajet, le circuit empruntera des détours pour toujours mieux apprécier la beauté du « vieux continent ». Il ne s’agit certes pas d’atteindre des vitesses de pointe mais plus de participer à une chasse au trésor culturelle et amusante à travers les montagnes et vallées, les déserts et les forêts, la nature intacte… En résumé, c’est 100% plaisir, 0% pression !

Vous avez envie d’y participer le temps d’une ou plusieurs étapes ? Recherchez un ou plusieurs co-pilotes, une voiture qui a du vécu… et inscrivez-vous.

ETAPE AU VIADUC DU VIAUR

L’étape au Viaduc du Viaur se fera le 1er septembre au matin, entre 10h et 12h.

Pour applaudir et rencontrer les participants, vous êtes les bienvenu(e)s. Une chose est sûre vous verrez de belles voitures que l’on ne croise pas tous les jours ! .

Début : 2024-09-12

fin : 2024-09-12

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie accueil.tourisme@payssegali.fr

L'événement « Rallye des 6 ponts » en voitures anciennes étape au Viaduc du Viaur Naucelle a été mis à jour le 2024-02-14