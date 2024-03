Rallye découverte guidé dans Versailles Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, vendredi 12 avril 2024.

Rallye découverte guidé dans Versailles Partez à la recherche de nombreux détails et décors sur les façades de la ville ! Un guide accompagne votre quête et vous dévoile les secrets renfermés par chacun : autant d’aspects méconnus de cet… Vendredi 12 avril, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T15:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T15:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

A la fois ludique et instructive, voici une bonne manière de découvrir la ville royale de Versailles en famille ou entre amis, munis d’un joli livret-jeu !

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000 [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/rallye-decouverte-dans-versailles-version-commentee.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}]

Apidae>OpenAgenda:5859919