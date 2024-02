Rallye cartographique le Printemps des Marcassins Saint-Laurent-Médoc, samedi 20 avril 2024.

Rallye cartographique le Printemps des Marcassins Saint-Laurent-Médoc Gironde

La balade le Printemps des Marcassins est un rallye cartographique, ludique et de navigation, à parcours secret sur routes ouvertes. Tous les types de voitures sont admis, avec un nombre d’équipages limité. Le départ et l’arrivée se font à St Laurent. Le parcours se divise en 3 étapes de 40 kms environ chacune. Le but est de s’amuser à découvrir les CP (panneaux à fond blanc et écriture noire) dissimulés sur la balade.

Au programme

8h30-9h30 accueil et briefing

10h départ étape 1

12h déjeuner

14h départ étape 2

16h30 pause goûter

Etape 3

19h30 arrivée et remise des prix. Soirée paëlla.

Inscriptions obligatoires. Bulletin d’engagement à remplir et à renvoyer avec le règlement. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 08:30:00

fin : 2024-04-20 23:30:00

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine ludovic_pina@orange.fr

L’événement Rallye cartographique le Printemps des Marcassins Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Médoc-Vignoble