Raid, orientation et balade « La Boussacoise » Boussac, samedi 20 avril 2024.

Un concept un parcours libre et ludique ouvert à tous à pied ou VTT, en courant ou en marchant. Un challenge trouver le plus possible de balises. Alors, relevez le défi !

Pour réussir le challenge, vous avez le choix entre 2 circuits

– 4h « Expert » à pied ou à VTT > Accueil dès 13h30 ; briefing 14h30 (peut se faire aussi à son rythme)

– 2h « Découverte » à pied ou à VTT > Accueil dès 15h ; briefing à 16h (idéal pour s’initier)

– Balade d’orientation “Cœur de village“ > Tout l‘après-midi entre 14h30 et 18h, des balises à poinçonner > Pour (re-)découvrir le village tranquillement sans chronométrage ni classement

Remise des prix à partir de 19h15

Réservation avant le 05/04 course et repas, majoration de 8€ pour la course après cette date. 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Boussac 12160 Aveyron Occitanie

