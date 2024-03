Radio Citius Altius Fortius Espace culturel du Bois fleuri Lormont, mercredi 15 mai 2024.

Radio Citius Altius Fortius Spectacle musical, sportif et acrobatique par Merlot et Gommette Production. Mercredi 15 mai, 15h00 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 6,5 € et 3 €.

Co-organisation iddac, agence culturelle du département de la Gironde

Une plongée jubilatoire et décalée dans tous les gymnases, stades et piscines. Sous la forme d’une émission de radio, le musicien issu du reggae Merlot propose de découvrir : un couple de bodybuildeurs balaises, un skieur casse-cou, le grand Usain Bolt, Abebe Bikila le marathonien aux pieds nus, Lolo le DJ de la piscine municipale et le grand maître des arts martiaux Ares Kimekao… Un hommage aux valeurs olympiques ! Un hymne au courage et à l’endurance, au dépassement de soi et à la sagesse !

Durée 50mn.

https://www.youtube.com/watch?v=2NCzwkIJmzY

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr

L'Espace culturel dispose d'une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l'Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d'autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l'habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Spectacle musical

