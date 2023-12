CHANGER L’EAU DES FLEURS RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 11 juin 2024, Caluire Et Cuire.

CHANGER L’EAU DES FLEURS Adaptation de l’immense succès en librairie de Valérie Perrin, « Changer l’eau des fleurs » est une pièce qui ne laissera personne indifférent. Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian s’emparent du roman – lu par plus d’un million de lecteurs et traduit dans le monde entier – pour offrir au public une histoire rayonnante d’humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples. Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés. Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense d’une femme, qui malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel, l’auteure crée autour de cette fée du quotidien un monde plein de poésie et d’humanité. La mise en scène de Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian est épurée, drôle et touchante, portée par le casting cinq étoiles avec ce même Mikaël Chirinian, mais aussi Morgan Perez et Caroline Rochefort. « Changer l’eau des fleurs » fait battre les coeurs et est bouleversant d’humanité.

Tarif : 20.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-06-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire