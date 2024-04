Raconte-moi Nantes – Visite guidée en famille Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 14:30 – 16:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- www.levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Visite guidée Le Voyage à Nantes.Laissez-vous embarquer par cette visite pas tout à fait comme les autres.Dédié aux enfants et parents qui les accompagnent, ce parcours ponctué d’activités ludiques et sensorielles vous racontera Nantes, la Loire, ses îles et surtout l’évolution de la ville au fil du temps. Visite conseillée aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte. Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Centre Ville Nantes 44000