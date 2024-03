Raconte Laroque-Timbaut, samedi 13 avril 2024.

Raconte Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Lecture d’histoires et contes avec l’association Lire et Faire Lire.

Tout public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 11:30:00

Bibliothèque

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bibliothequelaroque@grand-villeneuvois.fr

