QUINZAINE DU JEU TOURNOI OSLOW TROPHY Béziers, samedi 20 avril 2024.

QUINZAINE DU JEU TOURNOI OSLOW TROPHY Béziers Hérault

Fonde ton équipe de 4 joueurs pour affronter tes adversaires du cinq jeux différents Fall Guys, Fortnite, Smah Bros, EA Sports FC et Rocket League. Le Trophy et de nombreux cadeaux récompenseront les meilleures pentathlètes.

Dès 11 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 17:45:00

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

