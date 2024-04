QUINZAINE DU JEU JOUONS SOUS LES ARBRES ! Sauvian, samedi 20 avril 2024.

QUINZAINE DU JEU JOUONS SOUS LES ARBRES ! Sauvian Hérault

Prévenez amis et familles pour qu’ils viennent avec vous profiter de cette journée spéciale dans le parc de la mairie fraîchement rénové. Jeux de société, jeux géants, quizz et auberge espagnole pour déjeuner, le tout dans la convivialité !

Prévenez amis et familles pour qu’ils viennent avec vous profiter de cette journée spéciale dans le parc de la mairie fraîchement rénové. Jeux de société, jeux géants, quizz et auberge espagnole pour déjeuner, le tout dans la convivialité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com

L’événement QUINZAINE DU JEU JOUONS SOUS LES ARBRES ! Sauvian a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE