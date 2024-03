QUINZAINE DU JEU ATELIER « INVENTONS DES HISTOIRES EN JOUANT » Béziers, samedi 20 avril 2024.

QUINZAINE DU JEU ATELIER « INVENTONS DES HISTOIRES EN JOUANT » Béziers Hérault

Jouons à des jeux avec des dés et autres déclencheurs d’imaginaires et ensemble nous nous amuserons à créer des histoires oralement. Viens libérer tes idées !

De 7 à 12 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:15:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

