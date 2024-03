« Quintet Univers Brassens » Saint-Privat, mercredi 24 avril 2024.

Pour la première fois depuis la création de Festiv’Arts en Xaintrie, nous présenterons un spectacle de chanson françaises avec le groupe Univers Brassens de Jacques Barnabé en quintet dans la toute nouvelle salle de Tatiany de Saint-Privat

Ce groupe a fait ses premières scènes en 2014, mêlant son univers à celui de grands noms de la chansons française, tout en gardant un style qui lui est propre

Son ambition est de rendre hommage, avec respect et passion, à des maîtres d’oeuvre de ce patrimoine culturel, en les croisant avec des auteurs plus confidentiels ou injustement méconnus

Tous ont cependant en commun de faire partie de la grande communauté des amis de Georges Brassens et d’être en résonnance avec l’esprit du Groupe

Le Groupe Univers Brassens s’attache ainsi à les faire connaître, en les racontant à travers leurs chansons et leur histoire 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:00:00

fin : 2024-04-24

Salle Tatiany

Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement « Quintet Univers Brassens » Saint-Privat a été mis à jour le 2024-02-28 par Corrèze Tourisme