Quiberon Chavire // 15 août Parking du Porigo Quiberon, jeudi 15 août 2024.

Le 15 août, c’est QUIBERON CHAVIRE ! Une soirée enflammée, décalée et 100% déguisée à Port Haliguen !

Au programme

– OneManShow de @michael.sabuco avec son spectacle humoristique et 100% vitaminé Yepaaa ! Dans ce spectacle, Michaël vous emmène avec lui en vacances avec humour, autodérision et folie ! Vive la vie, vive la fête ! Yepaaa !

Teaser https://www.youtube.com/watch?v=SPGzhGAtGGs

– Orchestre @chorus.44 100% live. Des variétés & reprises pour faire chanter & danser Porigo !

Teaser https://youtu.be/dnnZbBoYOyk?si=Apk0EaK1axDAnmxX

– Déambulation Ils sont fous ces romains avec la troupe Crazys Melodies de Diapason

– Sans oublier, la traditionnelle Fête de la Sardine, organisée par @fcqsp !

Le parking du Porigo sera transformé en dancefloor pour l’occasion !

Soirée 100% déguisée ! En pirate, en matelot ou en commandant de croisière, avec (ou sans) vos bouées de plage, la soirée sera mémorable ! Sortez vos plus beaux déguisements et échauffez vos cordes vocales ! On vous réserve quelques surprises !

Venez chavirer avec nous !

Offert par la Ville de Quiberon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 19:00:00

fin : 2024-08-15 23:00:00

Parking du Porigo Cale du Porigo

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animations@ville-quiberon.fr

