Qui veut encore payer les transports en commun ? Marseille durable en 2030 les mobilités s’invitent au débat Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement, lundi 22 avril 2024.

Qui veut encore payer les transports en commun ? Marseille durable en 2030 les mobilités s’invitent au débat Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Associations, entreprises, institutions et citoyen·nes seront amené·es à s’interroger sur l’avenir de Marseille en 2030, si les mobilités durables s’invitent au débat.

Le 22 avril aura lieu, comme tous les ans, le Jour de la Terre. Cet événement mondial, piloté en France par le Geres, permet de porter des revendications environnementales sur le devant de la scène. Cette année, c’est le thème des mobilités durables qui est mis à l’honneur.



Dans le cadre de l’édition 2024 du Jour de la Terre, le Geres organise avec le collectif MarsMob, qui milite pour une réappropriation de l’espace public et une réduction des pollutions, partout, pour toutes et tous, et le média de solutions Maintenant, dédié aux enjeux climatiques et environnementaux, une conférence débat autour des solutions en matière de mobilités durables.



Présentation du concept de "Ville du quart d'heure" puis débat autour de la tarification des transports en commun comme levier de justice écologique et sociale

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 17:30:00

fin : 2024-04-22

Espace Villeneuve Bargemon 6 Rue de la Guirlande

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

