Question pour un emploi Salle du Solarium Gradignan, mardi 9 avril 2024.

Question pour un emploi Mardi 9 avril 2024, la Ville de Talence organise « Questions pour un emploi », un événement intercommunal ludique et innovant pour accompagner les demandeurs d’emploi sur le territoire. Mardi 9 avril, 08h30 Salle du Solarium Gratuit sur inscription

JOURNÉE DE L’EMPLOI

Mardi 9 mars 2024, de 8h30 à 13h

Salle du Solarium

Gratuit, sur inscription auprès du service de l’emploi

Le service emploi de la Ville de Talence en co-organisation avec les Villes de Villenave d’Ornon, de Gradignan et en partenariat avec la mission locale des Graves, le PLIE Portes du Sud et France Travail organisent la 2ème édition de « Questions pour une emploi », un événement ludique et innovant pour accompagner les demandeurs d’emploi sur le territoire. Rendez-vous le 9 avril de 8h30 à 13h à la salle du solarium à Gradignan.

Rencontre ludique avec des recruteurs qui consiste, à travers un jeu, à deviner à partir d’un questionnaire quelles entreprises se tiennent en face d’eux.

Secteurs d’activités représentés : santé, industrie, vente/logistique, propreté, aide à la personne, restauration, espaces verts, social, enseignement.

Possibilité de préparer la journée en amont.

Salle du Solarium 24 Chemin du Solarium, gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 84 78 95 service.emploi@talence.fr

