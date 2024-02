Qu’est ce qui fait peur la nuit ? Saint-Laurent, vendredi 1 mars 2024.

Qu’est ce qui fait peur la nuit ? Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Entre chien et loup, partons dans les bois du Palacret pour découvrir le frisson d’une balade nocturne. Formes suspectes et animaux emblématiques de la nuit nous attendent peut-être ! RDV sur le parking le long de la RD20. Prévoir lampes de poches, bottes et vêtements chauds. Animé par War Dro an Natur. En famille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 22:00:00

Le Palacret

Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

