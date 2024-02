QUEEN SYMPHONIC TRIBUTE SHOW QUEEN MAISON DU PEUPLE Belfort, samedi 13 avril 2024.

Entrez dans le monde de la légende avec le concert de Queenmania et un orchestre live !Laissez-vous emporter par une vague d’expériences inoubliables qui vous mènera à l’époque du groupe de rock peut-être le plus grand de tous les temps – Queen !Venez et devenez partie de cet événement unique qui vous plongera dans le monde des hits iconiques célébrant la voix inimitable de Freddie Mercury et l’expression sonore unique de Queen. Préparez-vous pour les plus grands hits tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You , Somebody to Love et bien d’autres qui sont devenus célèbres dans le monde entier.L’orchestre symphonique live crée un accompagnement musical magnifique et intensifie les émotions que Queen a laissées dans le cœur de fans à travers le monde.

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 19:00

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90