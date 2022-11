Queen Blood Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire Le Creusot 12 12 EUR Sept amazones soufflent un vent de liberté.

Sous la direction d’Ousmane Sy, les interprètes ont transcendé leurs expériences et leurs qualités techniques respectives. La virtuosité du groupe s’approche alors de la densité du corps de ballet même si des fulgurances en duo ou en solo mettent en exergue leurs individualités : le hip hop, le dance-hall, le locking, le popping, le krump, leurs spécialités, s’affrontent et se fondent pour créer une pièce vibrante, libre et affranchie.

Queen Blood est une quête chorégraphique du corps féminin et de la féminité. Féminité dans la danse, féminité dans le geste, féminité assumée ou subie. billetterie@larcscenenationale.fr +33 3 85 55 13 11 L’arc – scène nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot

