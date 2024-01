QUATUOR ZAÏDE Salle de l’institut Orléans, vendredi 5 avril 2024.

QUATUOR ZAÏDE Magnifique ensemble entièrement féminin aussi à l’aise dans le répertoire classique que contemporain. Vendredi 5 avril, 20h30 Salle de l’institut Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Le Quatuor Zaïde signe un diptyque en contraste, où brille toutes les facettes musicales de la tendresse.

Le quatuor à cordes est un genre réputé si difficile qu’on n’y fait d’ordinaire que de timides essais avant la maturité. Maurice Ravel compose un unique quatuor à 27 ans il atteint d’emblée une si grande perfection qu’il est inutile de répéter l’essai. Cette œuvre lumineuse est « une des choses les plus tendres et les plus souriantes de la musique de ce siècle ». Écrites pour piano, les variations opus 20 de Clara Schumann se caractérisent par l’insistance obstinée du thème. Est-ce un hasard ? Basées sur une page de Robert Schumann, Clara offre ces variations à son mari alors qu’il est clair qu’ils vivent les derniers moments de leur vie commune.

La transcription pour quatuor en souligne le caractère presque hypnotique, où s’exprime toute la profondeur onirique de la compositrice.

Ven. 5 avril 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Laura Stevens