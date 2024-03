Quatre Guitares sur la Canopée Agora, domaine du Haut-Carré – université de Bordeaux Talence, samedi 6 avril 2024.

Quatre Guitares sur la Canopée Concert Samedi 6 avril, 18h00 Agora, domaine du Haut-Carré – université de Bordeaux Entrée libre sur réservation

Début : 2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Concert en quatuors de guitares des élèves et professeurs des écoles de musiques et conservatoires de Talence, Bruges, la CALI, Veyres et CRR de Bordeaux.

Un projet pédagogique et artistique autour du thème de la nature.

Avec la participation des ateliers d’Arts plastiques du collège Ausone du bouscat et les ateliers Forum des Arts & de la Culture de Talence.

Entrée libre sur réservation billetterie en ligne ou au guichet au Forum des Arts

Agora, domaine du Haut-Carré – université de Bordeaux Domaine du Haut-carré, université de Bordeaux, 33400Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

