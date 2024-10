Quartier Moderne Le week-end des créateurs Espace de l’Océan Anglet, vendredi 6 décembre 2024.

Espace de l’Océan Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Le Quartier Moderne met à l’honneur la jeune scène créative et tendance du grand Sud Ouest dans des domaines variés prêt-à-porter, accessoires, home-design, univers de l’enfant, cosmétiques, bijoux, graphisme, photographie, céramiques lors d’un week-end convivial et festif.

Deux fois par an, plus de 40 créateurs sont sélectionnés minutieusement par Marie-Barbara Moles-Pontallier et Anne Paillot.

Venir au Quartier Moderne ne se résume pas à une pause shopping, de nombreux workshops et animations (ateliers créatifs, Nail Bar organic, bar à coiffures, Tattoo, massages…) viennent rythmer l’événement et côté gourmandise, le Quartier Moderne a choisi des prestataires locaux de qualité pour régaler les visiteurs.

Espace de l’Océan

– Vendredi de 15h à 20h,

– Samedi de 10h à 20h,

– Dimanche de 10h à 18h. 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-06

fin : 2024-12-08

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@quartiermoderne.com

L'événement Quartier Moderne Le week-end des créateurs Anglet a été mis à jour le 2024-10-07

