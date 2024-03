« Quand on allait sur les chemins à bicyclette » – Dans le cadre de Mai à vélo Terrain de sport Saint-Germain, samedi 4 mai 2024.

« Quand on allait sur les chemins à bicyclette » – Dans le cadre de Mai à vélo Découvrons le patrimoine le long de nos petites routes. Prévoir son vélo, son casque (obligatoire) et une tenue adaptée. Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte responsable. Samedi 4 mai, 16h30 Terrain de sport Gratuit – Sans inscription – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Début : 2024-05-04T16:30:00+02:00 – 2024-05-04T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T16:30:00+02:00 – 2024-05-04T18:30:00+02:00

Redécouvrons le plaisir de pédaler et partons à la découverte du patrimoine le long des petites routes de nos campagnes. Prévoir son vélo, son casque (obligatoire) et une tenue adaptée. Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte responsable.

Parcours : Saint-Germain, Antigny, Saint-Savin.

Terrain de sport rue des écoles 86310 Saint-Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Maryse Fuseau