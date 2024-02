Quand les richesses insoupçonnées du marais se dévoilent… Bresles, samedi 3 août 2024.

Quand les richesses insoupçonnées du marais se dévoilent… Bresles Oise

Sous le soleil estival et en compagnie de Florentin, Conservateur bénévole au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, vous découvrirez les grandes richesses de ce marais, petit-frère des marais de Sacy odonates, amphibiens et autres papillons n’auront plus de secret pour vous.

Prévoir des chaussures de marche et, si vous en possédez, une paire de jumelles.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 09:00:00

fin : 2024-08-03 12:00:00

Marais de Bresles

Bresles 60510 Oise Hauts-de-France

