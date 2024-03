Quand les forêts murmurent Auditorium Rennes, mardi 16 avril 2024.

Quand les forêts murmurent Événement des Champs Libres Mardi 16 avril, 20h30 Auditorium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T22:30:00+02:00

Depuis l’Antiquité et jusqu’à très récemment, on a réservé le privilège de la sensibilité et de la communication aux êtres humains. Mais récemment, la recherche est venue bouleverser cette vision. Se pourrait-il que les arbres des forêts se murmurent des messages secrets ? Avec Catherine Lenne, enseignante-chercheuse en Botanique et docteure en physiologie des plantes.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

DR