L’Idole des petites houles – La Toute petite compagnie Mercredi 17 avril 2024, 15h30 Quai des Arts 7€

Après les succès de leurs pièces Boîte à gants et Boîte de nuit, La Toute Petite Compagnie revient avec un conte où 3 pêcheurs découvrent une bouteille à la mer relatant l’histoire d’un poisson rouge nommé Éric Tabarly. À bord de leur navire de théâtre, les cales chargées de poésie et de musique, les marins vont conter les aventures extraordinaires de ce petit poisson.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-17T15:30:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

Jeune public Enfant