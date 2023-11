Journée Européenne des Métiers d’Arts à l’Atelier Crystal d’ici et d’ailleurs Quai Aristide Briand Monthermé, 6 avril 2024, Monthermé.

Monthermé,Ardennes

Pour cette nouvelle manifestation ,nous disons adieu à l’atelier de Christian Crépeaux qui a cessé ses activités de souffleur de cristal, mais reste bénévole au sein de notre association en tant que vice-président.Nouveau lieu d’expo donc, toujours à Monthermé et avec le partenariat de la municipalité, nous serons installés dans la salle des fêtes du quai Aristide Briand.Avec parking et lieux de restauration à côté, près de la voie verte mais proche aussi de notre ancienne situation, cette nouvelle salle va nous offrir tout le confort et les facilités d’accès pour exposants comme visiteurs.Adieu donc à l’atelier de Christian plein de caractère.

2024-04-06 fin : 2024-04-07 . .

Quai Aristide Briand Salle des Fêtes

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est



For this new event, we’re bidding farewell to Christian Crépeaux’s workshop, who has ceased his activities as a crystal blower, but is still volunteering with our association as vice-president.New exhibition venue, then, still in Monthermé and with the partnership of the municipality, we’ll be moving into the village hall on Quai Aristide Briand.With parking and catering facilities nearby, close to the greenway but also close to our old location, this new hall will offer us all the comfort and ease of access for exhibitors and visitors alike. Farewell then to Christian’s characterful workshop

Para este nuevo evento, nos despedimos del taller de Christian Crépeaux, que ha cesado sus actividades como soplador de cristales, pero que sigue colaborando voluntariamente con nuestra asociación en calidad de vicepresidente. Así pues, nuestro nuevo lugar de exposición, siempre en Monthermé y con la colaboración del ayuntamiento, será la sala de fiestas del pueblo, en el Quai Aristide Briand.Con aparcamiento y servicio de restauración en las inmediaciones, cerca de la vía verde pero también de nuestro antiguo emplazamiento, esta nueva sala nos ofrecerá toda la comodidad y facilidad de acceso tanto para los expositores como para los visitantes. Adiós, pues, al taller de Christian, lleno de carácter

Für diese neue Veranstaltung verabschieden wir uns von der Werkstatt von Christian Crépeaux, der seine Tätigkeit als Kristallglasbläser aufgegeben hat, aber weiterhin als Vizepräsident ehrenamtlich in unserem Verein tätig ist. Wir werden nun in Monthermé in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung im Festsaal am Quai Aristide Briand untergebracht.Mit Parkplätzen und Restaurants in der Nähe, in der Nähe des Grünen Wegs, aber auch in der Nähe unseres alten Standorts, wird uns dieser neue Saal allen Komfort und alle Zugangsmöglichkeiten für Aussteller und Besucher bieten.Abschied von Christians charaktervoller Werkstatt

Mise à jour le 2023-11-20 par Ardennes Tourisme