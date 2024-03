QI gong sous le hêtre du parc du château royal Parc du Château Royal Senlis, jeudi 18 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T11:00:00+02:00 – 2024-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T11:00:00+02:00 – 2024-05-16T12:00:00+02:00

En quoi consiste la pratique ?

Les exercices de Qi Gong ne sollicitent aucun effort musculaire en particulier, ils nécessitent un lächer prise qui est souvent qualifié de relaxation mais correspond plutôt à une maitrise du tonus qui exclut les tensions excessives. Les mouvements sont circulaires, continus, fluides, lents et adaptés au niveau physique de chacun…en lien avec la respiration (régulière, apaisée et profonde) et l’esprit (calme et concentré). Essentiellement basés sur l’attention, la respiration et la détente musculaire et articulaire, ils permettent de remettre en circulation les systèmes énergétiques du corps, de recharger les organes et de régulariser les grandes fonctions vitales.

Les bienfaits de la pratique du Qi Gong

Elle apporte de la souplesse, de la détente, de l’équilibre, de la concentration et de la confiance en soi. La pratique de Qi Gong procure un profond bien-être et un sentiment de paix intérieure. Une pratique régulière agit de façon bienfaisante sur les grandes fonctions de l’organisme.

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Conscience. Energie. Santé