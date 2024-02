Pyrénées Cycl’n Trip Montée du Hautacam Montée du Hautacam par Ayros-Arbouix Ayros-Arbouix, jeudi 18 juillet 2024.

Du 15 au 19 juillet , dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait sur les cols réservés des Pyrénées !

Au menu chaque jour, de 9h à 12h, 1, 2, 3 cols où la circulation est interdite aux voitures.

Une semaine hors norme pour rouler à son rythme avec au choix, 10 cols et plus de 100 kms d’ascension réservés aux cyclistes.

Informations pratiques pas d’inscription, gratuit, en bas du col accueil, informations et encouragements, en haut du col ravitaillement, souvenir et passeport tamponné avant de redescendre.

Montée du jour Hautacam depuis Ayros-Arbouix.

Distance 15.5 kms.

Moyenne de la pente 7.4%.

Dénivelé 1155 m.

Altitude mini 480 m.

Altitude maxi 1635 m.

La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation) cependant, certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…).

À la montée comme à la descente, respect des règles de circulation rouler sur la droite de la chaussée, rester vigilant, maîtriser sa vitesse, ne pas surestimer ses forces ni ses capacités. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 09:00:00

fin : 2024-07-18 12:00:00

Montée du Hautacam par Ayros-Arbouix AYROS-ARBOUIX

Ayros-Arbouix 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

