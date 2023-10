La Maxi-Verte 2024 Puy-l’Évêque, 8 mai 2024, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Au départ du cœur de la Vallée du Lot et du Vignoble, ces 4 journées vont vous conduire à la découverte de superbes paysages et villages médiévaux par nos plus beaux chemins et sentiers pittoresques..

2024-05-08 fin : 2024-05-12 . .

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Departing from the heart of the Lot Valley and vineyards, these 4 days will lead you to discover superb landscapes and medieval villages along our most beautiful roads and picturesque paths.

Partiendo del corazón del Valle del Lot y de los viñedos, estos 4 días le llevarán a descubrir magníficos paisajes y pueblos medievales a lo largo de nuestras más bellas carreteras y pintorescos senderos.

Ausgehend vom Herzen des Lot-Tals und der Weinberge werden Sie in diesen vier Tagen auf unseren schönsten Wegen und malerischen Pfaden wunderschöne Landschaften und mittelalterliche Dörfer entdecken.

