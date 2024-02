PUPPETMASTAZ 6MIC Aix En Provence, samedi 25 mai 2024.

Imaginez un Muppet show hip hop crado, peuplé de rats en sweat à capuche qui se défient autour du mic’… Bienvenue dans le monde merveilleux des Puppetmastaz. Une des surprises du Printemps de Bourges 2003 Fondées dans les années 90 à l’initiative de Mr Maloke, une taupe affublée d’un chapeau haut-de-forme originaire de Crooklyn et résidant à Berlin, les vingt membres de PUPPET MASTAZ forment aujourd’hui le Gangstoy Band le plus trash de la scène européenne. Soutenues par le crew de GONZALES qui les invite dans ses clips, ses conférences de presse et leur prête sa voix, les PUPPET sortent aujourd’hui leur premier album, ‘Creature Funk’. Si on la qualifie souvent de hip hop, la musique des Mastaz ne se limite à aucun style. Puisant autant dans la culture du cirque que dans celle des clubs, le gang détourne tous les clichés et ne pose aucune limite dans les styles musicaux abordés. Comme le dit Maloke : C’est un truc jazz .

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13