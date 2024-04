pumpelop Le Sew Morlaix, samedi 20 avril 2024.

pumpelop Le Sew Morlaix Finistère

Né d’une envie de prendre à contrepied le sérieux des soirées Techno, Pumpelop c’est l’esprit des discothèques des années 80 qui ressurgit, avec un seul mot d’ordre la fête !

Un grand megamix de hits qui se chantent et se dansent les bras en l’air, où se mélangent les genres et les époques Disco, Pop, New-Wave, House, Rock, Italo… Des disques poussiéreux, mais pas que !

Et pour que la fête soit totale, les tenues kitsch et déguisements excentriques sont fortement recommandés… On laissera le sérieux au vestiaire !

#Madonna #Abba #Blondie #tubesannées80 #tubesannées2000

Soirée club interdite aux mineur.e.s .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:30:00

fin : 2024-04-20 03:30:00

Le Sew 39 Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

