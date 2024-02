PUGGY CABARET VAUBAN Brest, mercredi 27 novembre 2024.

Hymne a` la re´silience, e´crin de frai^cheur et de modernite´, le single « Never Give Up » marque le retour en force de Puggy. Apre`s six anne´es ve´cues en marge de la sce`ne, le monde a bien change´, le groupe aussi. Passe´ d’un trio d’obe´dience pop-rock a` un collectif de producteurs tout-terrain, Matthew Irons, Romain Descampe et Egil «Ziggy» Franzen ont compose´ plusieurs musiques de films, collabore´ avec des orchestres symphoniques et accompagne´ de nombreuses personnalite´s sur la voie du succe`s (Lous And The Yakuza, Yseult, Ade´ ou Ange`le).Le studio d’enregistrement permet a` Puggy d’ouvrir des portes vers le monde exte´rieur, de se connecter a` d’autres sensibilite´s. A` commencer par celles de Nikola Feve, alias NK.F, à la source d’un groove ine´dit et d’infusions R’n’B qui conduisent Puggy sur des terres inconnues, a` la de´couverte de nouveaux sons et d’horizons insoupc¸onne´s.Ainsi, l’univers de Puggy s’est de´multiplie´ au contact d’une ve´ritable communaute´ artistique. Marque´es par des aventures collectives, les nouvelles chansons du trio s’appre^tent aujourd’hui a` de´couvrir la sce`ne, lieu de pre´dilection d’une formation re´pute´e pour ses concerts galvanisants. De quoi s’assurer un futur excitant !

Tarif : 26.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-11-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29