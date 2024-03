Puces marines Névez, samedi 11 mai 2024.

Puces marines Névez Finistère

Organisées par l’Association des pêcheurs plaisanciers de Port-Manech.

Des professionnels et particuliers proposent à la vente du matériel d’accastillage, casiers, matériel de pêche et sports nautiques, et aussi des objets marins en tout genre.

Petite restauration sur place crêpes, galettes saucisses, frites, gâteaux, café et buvette

Tarifs exposant: 3 € le mètre sans table et 4 € avec table (inscriptions par téléphone et accueil à partir de 8 h). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:00:00

fin : 2024-05-11

port de Port-Manech

Névez 29920 Finistère Bretagne

L’événement Puces marines Névez a été mis à jour le 2024-03-15 par OTC CCA