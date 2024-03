Proserpine de Mary Shelley, par la compagnie Melpomène La MAVA Lille, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Quand on parle de Mary Shelley, on retient souvent son célèbre Frankestein ou le Prométhée moderne paru en 1818. Pourtant, cette autrice n’est pas seulement novatrice pour sa contribution majeure à la littérature gothique.

En 1820, durant un voyage en Italie, l’autrice écrit, avec la participation de son époux Percy Shelley, un drame mythologique en deux actes qui reprend avec brio le mythe de Perséphone et Déméter avec une perspective axée sur le genre totalement nouvelle pour l’époque où les déesses et les nymphes osent verbaliser en tant que femmes les violences que leur font subir les hommes.

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France