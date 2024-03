Promenades Enchantées, balade art et nature Saint-Yzan-de-Soudiac, samedi 6 avril 2024.

Promenades Enchantées, balade art et nature Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde

Une promenade enchantée récréative pour s’évader ensemble, découvrir, s’émerveiller en pleine nature, mais aussi créer du lien et le disséminer…

Crée par la Cie Entre-Nous, c’est une balade originale qui est proposée, où on se laisse porter par la forêt au gré des haltes culturelles proposées par les artistes de la compagnie … Explorez la nature à travers la magie d’une marche où la danse se mêle à la musique, ponctuée de bulles d’exploration sensorielle et de détente. 3 3 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 16:30:00

Au Nid du Peyrau S

Saint-Yzan-de-Soudiac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

