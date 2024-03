Promenades découvertes du parc de la préfecture du Pas-de-Calais Parc de la préfecture du Pas-de-Calais Arras, dimanche 2 juin 2024.

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Promenades découvertes de ce parc de 4 hectares de la préfecture du Pas-de-Calais au cours desquelles les visiteurs pourront découvrir la faune et la flore. Il est constitué de trois ensembles (jardin classique à la française, bois et jardins potager et fleuriste).

jeu de piste pour les enfants.

concours photo.

promenades accessibles à tous.

De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Parc de la préfecture du Pas-de-Calais Place de la préfecture 62000 Arras, Pas-de-Calais, Hauts de France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France La préfecture occupe l’ancien évêché construit de 1769 à 1780, sur les plans de Beffara. Vendu comme bien national en 1799, il ne devient préfecture qu’en 1803. Un incendie le détruit en 1836. L’architecte du département Epellet le reconstruit à peu près à l’identique, à la demande du préfet. Il reste des vestiges du parc du XVIIIe siècle: le parterre bordé d’arbres devant la façade, des vases de pierre, le massif boisé au nord et le potager au sud.

©préfecture du Pas-de-Calais