Centre d'Information Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme, le mercredi 4 mai à 14:00

Venez découvrir le centre historique de Clermont-Ferrand à travers l’angle européen et culturel. Quels sont les liens entre notre ville et l’Europe? Quels sont ses atouts culturels ? Pourquoi devenir la prochaine Capitale Européenne de la Culture en 2028 ? Cette promenade européenne spéciale CEC sera agrémentée d’étapes surprises !

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T16:00:00

