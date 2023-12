Fête de la Sardinade Promenade du Port de Plaisance Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde Fête de la Sardinade Promenade du Port de Plaisance Andernos-les-Bains, 10 août 2024 12:00, Andernos-les-Bains. Andernos-les-Bains,Gironde Dégustation de sardines. Ambiance musicale. Organisée par Les Amis du jumelage Andernos-Nussloch. Accès libre. Port du Bétey..

Promenade du Port de Plaisance

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sardine tasting. Musical atmosphere. Organized by Les Amis du jumelage Andernos-Nussloch. Free admission. Port du Bétey. Degustación de sardinas. Animación musical. Organizado por Les Amis du jumelage Andernos-Nussloch. Entrada gratuita. Puerto de Bétey. Verkostung von Sardinen. Musikalische Umrahmung. Organisiert von Les Amis du jumelage Andernos-Nussloch. Freier Zugang. Port du Bétey.

