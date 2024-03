Promenade dans le parc paysager du château de Serrant Parc du chateau de serrant Saint-Georges-sur-Loire, samedi 1 juin 2024.

Promenade dans le parc paysager du château de Serrant Le parc paysager du château de Serrant offre une promenade bucolique à travers un environnement préservé depuis sa création au 18e siècle. 1 et 2 juin Parc du chateau de serrant 10€/adulte, 5,50€/enfant de 8 à 15 ans, gratuit – de 7 ans ; les billets incluent également l’accès à la visite du château

A partir de 1780, le comte Walsh de Serrant supprime les anciens jardins à la française pour établir une grande pièce d’eau sinueuse et parsemée d’îles, à la manière d’une rivière sauvage. Des chemins qui serpentent entre bois et prairies ouvertes sont dessinés et invitent à la contemplation. De grandes perspectives vers les façades du château sont créées entre les bosquets d’arbres. Des essences exotiques sont plantées autour du château pour profiter d’une nature luxuriante en toute saison.

Au 19e siècle, Théobald Walsh de Serrant et son épouse Sophie Legrand agrandissent l’emprise du parc pour englober l’étang de la Brelaudière, vaste étendue d’eau servant de réserve à poisson. Le chemins sinueux sont prolongés de plusieurs kilomètres pour assurer une promenade bucolique entre bois et forêts.

Entre 1894, le duc et la duchesse de La Trémoïlle conservent la disposition paysagère du parc des Walsh mais modifient les abords du château en créant un jardin régulier bordé d’une balustrade en pierre. Une grande allée d’honneur entourée de double rangées de marronniers souligne la perspective de la façade principale.

Aujourd’hui, il est possible d’emprunter la promenade de la Duchesse qui conduit le visiteur du château jusqu’à l’étang de la Brelaudière, et ainsi admirer la conception d’un parc paysager où la nature donne l’illusion d’y être spontanée. L’ensemble du parc paysager constitue un site classé depuis 1973, et l’étang de la Brelaudière est une zone de nidification préservée pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.

