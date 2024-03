PROMENADE CONTEE SUR LES PAS DE SISSI Fécamp, mardi 23 avril 2024.

PROMENADE CONTEE SUR LES PAS DE SISSI Fécamp Seine-Maritime

Venez rencontrer l’impératrice Sissi, qui partagera avec vous son été passé à Sassetot-Le-Mauconduit.

L’impératrice Sissi, en séjour à Sassetot-Le-Mauconduit, vous reçoit et vous emmène avec elle sur le sentier qu’elle emprunte pour gagner la plage ! Mutine et bavarde, elle vous raconte avec humour les raisons de son séjour, l’histoire du château, les bienfaits des bains de mer, quelques chapitres sur la Côte d’Albâtre et quelques anecdotes sur sa vie privée et impériale. Une balade tout en joie et humour, charmante, avec une comédienne en costume, pour tous les âges !

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00.

– Rendez-vous devant l’église de Sassetot-Le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants 15, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Dénivelé important à prévoir (45 min pour descendre aux Petite Dalles + 45 min pour remonter).

– Le prix comprend la balade guidée costumée.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-Le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp).

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement PROMENADE CONTEE SUR LES PAS DE SISSI Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp