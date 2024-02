Promenade avec les alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay, samedi 20 avril 2024.

Promenade avec les alpagas La Petite Ferme des Alpagas Argentonnay Deux-Sèvres

Venez découvrir avec Sophie et Will leurs merveilleux alpagas et le beau village de Sanzay et son château, lors d’une promenade!

Au retour, vous pourrez donner des friandises au troupeau et passer un peu de temps avec eux dans leur abri.

Les enfants de 6 ans et plus doivent être accompagnés lors des promenades. Les 12 ans et plus peuvent promener leur alpaga seul. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine hello@lapetitefermedalpagas.com

