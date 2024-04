Prokino à Vendôme Vendôme, lundi 15 avril 2024.

33ème édition du festival de cinéma de langue allemande. Belles découvertes ! Et n’hésitez pas à venir en journée et à partager l’expérience avec des amis!

Prokino à Vendôme. L’objectif de la semaine du Cinéma de langue allemande est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos pays voisins germanophones. Chaque année le public peut voir pendant 5 jours une vingtaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale. PROKINO propose ainsi des films de cinéastes souvent méconnus en France mais pourtant garants d’un cinéma de qualité, des plus récentes productions aux films de répertoire.

À PROKINO, pas de compétition mais des rencontres de réalisateurs, d’acteurs ou de cinéphiles et d’un public. C’est également le rendez-vous cinéma des enseignants germanistes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-19

8 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire prokino@free.fr

