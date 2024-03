[projection] SUPERASTICOT Gare Saint Sauveur Lille, mercredi 10 avril 2024.

[projection] SUPERASTICOT Découvrez le superhéros le plus ondulant et le plus tortillant du monde ! Mercredi 10 avril, 10h00 Gare Saint Sauveur Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T11:30:00+02:00

« Plutôt la Joie »

Compagnie Plutôt La Joie

Gare Saint-Sauveur – Cinéma

Mer. 10 mars | 10h – 40min

Gratuit

Découvrez le superhéros le plus ondulant et le plus tortillant du monde !

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

