Projection : Le Breaking, un art pour tous Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, mardi 2 avril 2024.

Projection : Le Breaking, un art pour tous Projection du court-métrage documentaire Le Breaking, un art pour tous de Maxime Fleuriot, sur la pratique du break entre amateurs et professionnels. 2 avril – 10 juillet Centre Chorégraphique National d’Orléans Entrée libre aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T09:30:00+02:00 – 2024-04-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T17:30:00+02:00

Pilier de la culture hip-hop née aux Etats-Unis, le breaking est une danse qui dans l’imaginaire collectif est associée à des mouvements au sol athlétiques. En compagnie de Bruce Chiefare, chorégraphe et ancien champion du monde de breaking, nous découvrons les fondamentaux de cette danse qui pour la première fois sera inscrite aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Une première attendue qui ne manque pas d’interroger les frontières ténues entre art et sport. C’est dans la petite ville de Seynod, à côté d’Annecy, face aux montagnes et bien loin de New York et des grandes métropoles, que Bruce Chiefare et ses acolytes initient aux breaking une centaine d’amateur•rices, avec comme objectif la participation au grand défilé de la Biennale de la Danse de Lyon. Neuf mois pour se préparer et la volonté de se distancer des poncifs de la performance spectaculaire pour se recentrer sur le partage et l’échange inhérents à cette pratique.

Un pas en dehors de sa bulle, un regard sensible et bienveillant qui résonne comme une invitation à danser et exulter ensemble !

Enfants, ados, jeunes retraité•es, autant de trajectoires individuelles, de solitudes aussi qui, le temps d’un projet, se rapprochent et se découvrent dans une synergie réjouissante. Au travers d’Henry, Fanette, Patrick, Corentin, Christiane, BBoy Virus et tant d’autres, c’est toute la société dans sa diversité qui se raconte et se rencontre au sein de cette communauté éphémère et improbable.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

break danse

© Maxime Fleuriot