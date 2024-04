PROJECTION D’UN FILM MÉDIATHÈQUE DE MONTBLANC Montblanc, mercredi 22 mai 2024.

PROJECTION D’UN FILM MÉDIATHÈQUE DE MONTBLANC Montblanc Hérault

Venez assister à la projection du film de Laetitia Colombani et suivez l’histoire de Smita, Giulia et Sarah, trois femmes vivant sur trois continents différents doivent mener des combats personnels. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 18:30:00

fin : 2024-05-22

14 Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie mediatheque-montblanc@hotmail.fr

