Projection du film « Une des mille collines » à Vues d’Afrique Cinéma Guzzo Montréal, samedi 13 avril 2024.

Projection du film « Une des mille collines » à Vues d’Afrique Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 13 avril et 13 mai Cinéma Guzzo Billeterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-13T20:00:00+02:00 – 2024-05-13T21:30:00+02:00

Du 11 au 21 avril 2024 aura lieu le 40e Festival International de Cinéma de Vues d’Afrique. Pour l’occasion, le film « Une des mille collines » de Bernard Bellefroid sera présenté le 13 avril à 14h au cinéma Guzzo à Montréal.

Ce documentaire poignant retrace les faits terrifiants qui se sont déroulés 30 ans auparavant, lors du génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Bernard Bellefroid tente de rendre un visage à Fiacre, Fidéline et Olivier, trois jeunes frères et soeurs massacrés lors d’une nuit de 1994. Des décennies plus tard, le deuil des rwandais est plus douloureux que jamais et la mort de près de 800 000 personnes hante toujours ce pays.

« Une des mille collines » témoigne de la confrontation entre les familles endeuillées et les responsables de ce génocide, aujourd’hui libres. De nombreuses questions concernant la justice, l’oubli et le pardon sont soulevées dans ce film, ce qui promet une expérience absolument bouleversante.

Wallonie-Bruxelles Québec

Cinéma Guzzo Rue du marché Central 18 Montréal Montréal H4N 3M5 Ahuntsic-Cartierville Agglomération de Montréal Québec

Wallonie-Bruxelles Québec

film vues d’Afrique

